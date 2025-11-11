4000 مختص من 60 دولة في قمة مستقبل للابتكار بدبي

يشارك 4000 خبير ومختص من 60 دولة حول العالم من قادة الابتكار وصناع القرار في فعاليات قمة المستقبل للابتكار، في نسختها الخامسة التي افتتحها، أمس، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الإمارات، اللواء أحمد ناصر الريسي.

ويحاضر في القمة 67 متحدثاً محلياً وعالمياً، يشاركون في الجلسات العلمية الرئيسة، البالغ عددها 16 جلسة، إضافة إلى ورش العمل التدريبية التي تعقد ضمن فعاليات القمة.

وتناقش القمة، على مدى يومين، ستة محاور رئيسة، تتعلق بمجالات تكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التعليم، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والاستدامة والزراعة.

وأشاد الريسي في كلمته الافتتاحية للقمة، بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية، وتحقيق سعادة الإنسان وتسهيل حياته، مشيراً إلى أن الإمارات تتبوأ موقعاً متقدماً عالمياً في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ما يرسخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من السياسات التقدمية والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات المدروسة التي تُعزّز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.

وقال إن دولة الإمارات حققت نتائج استثنائية في الاستفادة من التقنيات الناشئة وفرص الاستثمار التي يمكن استخدامها بشكل جيد، من أجل مجتمع تقني أفضل للإسهام في التنمية الإنسانية للمجتمعات، لافتاً إلى أهمية تبادل الأفكار والقيم والخبرات والنظر في طرق تنفيذها بشكل آمن وبأقل التكاليف، من خلال عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وحماية المجتمعات، وضمان تمتع كل الناس بالسلام والازدهار.

وقال الريسي إن الابتكارات في التطور الإنساني منذ فترة تتمثل في اختراع الأدوات البسيطة وصولاً إلى الأجهزة والأنظمة المتطورة اليوم بوصفها جزءاً مهماً في تطور حياة البشرية، وفي عالم اليوم أصبحت الابتكارات المتعددة في مختلف جوانب الحياة لا تنفصل عن حياتنا المعاصرة، ولها تأثير قوي في طريقة عيشنا وعملنا وتفاعلنا مع بعضنا بعضاً.

وأكد أن تطور الابتكار في العلوم والتكنولوجيا والمعرفة كان له الأثر والدافع القوي في تسارع مستقبل التقدم البشري الهائل، وتأثيره الإيجابي في مختلف جوانب الحياة، وما يحمله من إمكانات مستقبلية.

كما افتتح اللواء أحمد الريسي المعرض المصاحب للقمة، الذي يضم أكثر من 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الصحية والتعليمية والغذائية وصناعة الروبوتات.