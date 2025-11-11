فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من «قيادات نافس»

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية فتح باب الترشح والمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»، ويستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، في إطار جهوده الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مهاراتها القيادية، وصقل جيل جديد من القيادات الوطنية المتميّزة في القطاع الخاص، ويُمكن للراغبين تقديم طلبات الترشح عبر منصة قيادات حكومة الإمارات.

وقال المجلس، في بيان صحافي، أمس، إن الإعلان عن إطلاق الدفعة الجديدة من البرنامج يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها المتواصل على تأهيل كوادر وطنية قيادية فاعلة، تُسهم بدورها الحيوي في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وامتداداً لنجاح الدفعتين السابقتين اللَّتين نُفذتا بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث شكّلتا محطة بارزة في إعداد نخبة من القيادات الإماراتية القادرة على إحداث أثر نوعي في القطاع الخاص، وترسيخ حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات.

وأكّد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن الدورتين الأولى والثانية من برنامج «قيادات نافس»، حققتا نجاحاً بارزاً، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الفعّال مع وزارة شؤون مجلس الوزراء في تصميم البرنامج وتنفيذه.

وقال: «يسرّنا الإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة من البرنامج، الذي يهدف إلى صقل المهارات القيادية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد جيل قيادي مؤهّل يواكب متطلبات المرحلة المقبلة».

وأضاف: «الاستثمار في رأس المال البشري يُشكّل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الكفاءات الوطنية على اكتساب مهارات المستقبل، والتكيّف بمرونة وفاعلية مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، بما يُرسّخ مكانة الاقتصاد الوطني، ويُعزّز استدامته وتنافسيته على الساحة العالمية».

من جانبه، أكّد مدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، محمد يوسف الشرهان، أن بناء القدرات الوطنية، وتأهيل الكوادر الإماراتية، وتمكينها بمهارات المستقبل، تُشكّل محوراً جوهرياً في توجهات حكومة دولة الإمارات، وتُعدّ ركيزة أساسية في مبادراتها الرامية إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري المواطن.

وأضاف الشرهان أن برنامج «قيادات نافس» يُمثّل منصة متقدمة تسهم في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل عام، بما في ذلك القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البرنامج يُوفّر للمواهب الإماراتية بيئة محفزة للإبداع والتميّز في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، بما يُعزّز تنافسيتها ويزيد إمكانات نموها وتطورها في سوق العمل المستقبلي.

ويوفّر برنامج «قيادات نافس» منصّة متكاملة، تهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتأهيلها بمهارات مستقبلية، تُعزّز جاهزيتها للنجاح والمنافسة في سوق العمل المتغيّر، حيث تأتي الدفعة الثالثة من البرنامج امتداداً للنجاحات التي تحققت في الدورتين السابقتين، مدعومة بشراكة استراتيجية فاعلة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

ويخضع المتقدمون للبرنامج إلى مرحلتين من التقييم، تتضمن الأولى اختباراً افتراضياً، والثانية تقييماً حضورياً، ويتم على أساسهما اختيار أفضل المرشّحين للالتحاق بالبرنامج، وتعتمد عملية التقييم على معايير محدّدة، تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية أو إشرافية في القطاع الخاص، وألّا يقلّ عمره عن 25 عاماً، ويحمل شهادة الدبلوم العالي أو ما فوقها، وأن يكون المرشح من ذوي الخبرة في قيادة فرق العمل، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إتمامه برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية.

ويركز البرنامج على تنمية المهارات القيادية لدى الكفاءات الإماراتية المتميّزة، وتمكينها من خلال ورش عمل تدريبية تفاعلية ومتخصصة، تسهم في رفع تنافسيتها وتُعزّز فرص استدامة نجاحها، كما يتضمن البرنامج جلسات حضورية وافتراضية، إلى جانب زيارات ميدانية داخل الدولة وخارجها، ولقاءات مباشرة مع خبراء وقادة من مختلف القطاعات، ما يُسهم في توسيع آفاق المشاركين، وتعزيز قدراتهم على تطبيق أحدث المفاهيم والنماذج القيادية في بيئة العمل.

غنام المزروعي:

• تعزيز قدرة الكوادر الوطنية على اكتساب مهارات المستقبل والتكيّف مع سوق العمل.

محمد الشرهان:

• «قيادات نافس» منصة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.