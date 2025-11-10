منصور بن زايد يعزي في وفاة معتوق حربي بن ثنيه العامري

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء في وفاة المغفور له معتوق حربي بن ثنيه العامري.

وأعرب سموه، خلال حضوره العزاء في مجلس الهير في منطقة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.