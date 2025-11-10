منصور بن زايد يعزي عوض وأحمد بن مصلح الأحبابي بوفاة والدتهما

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء إلى عوض وأحمد نجلي سعيد بن مصلح الأحبابي في وفاة المغفور لها والدتهما وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس المسعودي في منطقة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.