حمدان بن محمد: نثق بفريقٍ تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم بنسخة استثنائية من "آيكوم دبي 2025"

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على منصة "إكس": " للمرة الأولى على مستوى المنطقة، تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" خلال الفترة من 11 - 17 نوفمبر 2025، بمشاركة مئات المؤسسات والمتاحف العالمية، وأكثر من 4500 مشارك، ووفود تمثل 130 دولة في أكبر تجمع دولي لخبراء المتاحف ...

وأضاف سموه:" في دبي، نستمد من جذورنا الراسخة طاقةً تبني المستقبل، وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد، ونحن نثق بفريقٍ تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم ويقدّم نسخةً استثنائية تُجسّد فصلاً جديداً في تاريخ هذا الحدث العريق الممتد لأكثر من سبعة عقود."