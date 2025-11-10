"الإمارات للفضاء": القمر الاصطناعي العربي 813 جاهز للإطلاق

أكدت وكالة الإمارات للفضاء أن القمر الاصطناعي العربي 813 اجتاز بنجاح مرحلة مراجعة جاهزية الإطلاق (FRR) ومراجعة الجاهزية التشغيلية (ORR)، مُعلنة استعداده الكامل للإطلاق والعمل في المدار بكفاءة وموثوقية عالية.

ويجسد هذا الإنجاز قدرات المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تنفيذ جميع الاختبارات باستخدام بنية تحتية وطنية وبجهود كفاءات إماراتية متخصصة، ما يعكس التقدم التقني والعلمي الذي حققته الدولة في مجال الفضاء.

ونشرت الوكالة على حسابها الرسمي على موقع "إكس" قائلة :"اليوم، تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الفضائي العربي، مع إتاحة بيانات طيفية عالية الدقة من القمر الاصطناعي العربي 813، والتي ستدعم الحكومات والباحثين والمؤسسات في العالم العربي في تطوير حلول مبتكرة، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتمكين التنمية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الفضائية".