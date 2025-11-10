«عين من السماء».. دبي توظّف الطائرات بدون طيار لإدارة مساحاتها الخضراء استباقياً

كشفت بلدية دبي خلال "أسبوع مدن المستقبل" المنعقد في متحف المستقبل، عن مبادرة "عين البلدية الذكية" التي تعتمد على توظيف الطائرات بدون طيار المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي في إدارة ومتابعة العمل البلدي، وذلك بالتعاون مع شركة "عنان السماء يو إيه في".

ووقعت البلدية مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق استخدام الطائرات بدون طيار في مختلف العمليات التشغيلية والميدانية، بما يشمل مراقبة وإدارة المساحات الخضراء، وتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الممارسات الرقابية والخدمية في الإمارة.

وأوضحت البلدية أن المبادرة تهدف إلى جعل الطائرات بدون طيار بمثابة "عين ذكية" من السماء تتيح للبلدية مراقبة الغطاء النباتي وتحليل حالته عبر نظم الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ باحتياجات الصيانة قبل ظهور التحديات، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتقليل الهدر، وتحقيق إدارة استباقية للبيئة الحضرية.