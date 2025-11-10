ربط بلاغات «الدفاع المدني» مع نظام تشغيل الطائرات المُسيّرة بشرطة دبي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطائرات المُسيّرة، وربط نظام البلاغات التابع للدفاع المدني مع نظام التشغيل في مركز أنظمة الطائرات المُسيّرة بشرطة دبي، إلى جانب إعداد سيناريوهات لإعادة بناء التحقيق في حوادث الحريق وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقّع المذكرة نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي بشرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، ونائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، اللواء جمال عاضد المهيري.

وأكّد اللواء حارب الشامسي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، وترجمةً لتوجهات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية متكاملة تواكب التطورات في مختلف المجالات، ومنها العمليات التشغيلية المشتركة كالتعامل مع البلاغات المتعلقة بالحرائق وفق أفضل الممارسات.

وأضاف أن «شرطة دبي تؤمن بأن أمن المجتمع لا يتحقق بمعزل عن التكامل المؤسسي، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر الحكومية، ومنها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، يُمثّل أولوية استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع».

من جانبه، أوضح اللواء جمال المهيري أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجالات التطور التقني، لاسيما في استخدام الطائرات بدون طيار في العمل الأمني والميداني، مؤكداً أن هذه الخطوة تُجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في توظيف أحدث التقنيات الذكية لدعم منظومة الأمن والسلامة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة وإدارة البلاغات والحوادث بكفاءة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في الابتكار الأمني والجاهزية المستقبلية