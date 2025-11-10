إنجاز 10% من أعمال الخط الأزرق لمترو دبي

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، عن إنجاز 10% من مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يمتد على مسافة 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع في يونيو 2025.

وأوضح مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، أن أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي، بمشاركة كفاءات إماراتية، إلى جانب 3000 عامل، يعملون حالياً في 12 موقعاً ضمن المشروع، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز لخدمة المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي.

وأكد الطاير أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، متوقعاً أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% بنهاية عام 2026، على أن يتم افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.

ولفت إلى أن الخط الأزرق لمترو دبي يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، إذ يربط الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويخدم مناطق يُقدّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة بحلول عام 2040، كما يوفر المشروع رحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي خلال 20 دقيقة، بما يعزز الترابط بين مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن المنافع الإجمالية المتوقعة للمشروع تصل إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى عام 2040، نتيجة التوفير في الوقت والوقود وخفض معدلات وفيات الحوادث، فضلاً عن زيادة قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، والمساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20% على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

وقال مطر الطاير إن أعمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تسير وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن التحالف المنفذ للمشروع أنجز أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل في مختلف مواقع المشروع، من دون تسجيل أي حالات وفاة، ما يعكس التزام الهيئة الصارم بمعايير السلامة المهنية والجودة الإنشائية، ويؤكد كفاءة أنظمة المتابعة الميدانية والإدارة المتكاملة التي تطبقها الهيئة في مشاريعها الكبرى.

وأكد أن نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع بلغت 10%، لافتاً إلى أن الفرق الهندسية تواصل أعمالها بوتيرة متسارعة، حيث تم تنفيذ 11 تحويلة مرورية حتى الآن، ومن المقرر تنفيذ أكثر من 10 تحويلات إضافية في مختلف مناطق المشروع، بما يسهم في تسهيل أعمال إنشاء المحطات وضمان انسيابية الحركة المرورية.

ونوه بأنه تم إنجاز أكثر من 260 أساساً عميقاً في مواقع مختلفة من المشروع، وبدأت أعمال الحفر في مواقع محطات المدينة العالمية (1) و(2) و(3)، بإجمالي حفر تجاوز 400 ألف متر مكعب، كما تم إنجاز عدد من أعمدة محطة المدينة الأكاديمية، إلى جانب تنفيذ الجدران المساندة في معظم المحطات النفقية مثل محطة المدينة العالمية (1)، وهو ما يمهّد لتوسيع نطاق أعمال الحفر وتسريع وتيرة الإنجاز في المراحل المقبلة.

مطر الطاير:

• 500 مهندس وخبير عالمي يشرفون على تنفيذ المشروع بمشاركة كفاءات إماراتية.