فرصة لسقوط أمطار.. وانخفاض في درجات الحرارة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً شمالاً وشرقاً، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح تكون جنوبية شرقية وشمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و20 إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30، والثاني عند الساعة 06:28، والجزر الأول عند الساعة 08:59، والثاني عند الساعة 23:01.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً أيضاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09، والثاني عند الساعة 01:58، والجزر الأول عند الساعة 19:05، والثاني عند الساعة 08:09.