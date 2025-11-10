رئيس البرلمان العربي يُشيد بتجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي بقطاع العدالة

أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بما تشهده دولة الإمارات في قطاع العدالة من تطور متسارع، بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في منظومة القضاء.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يُعقد في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي - قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع المقارن»، وثمن إطلاق وزارة العدل، ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، سلسلة مبادرات رقمية شملت المحاكم الافتراضية والتقاضي عن بُعد، واستخدام الأنظمة الذكية في إدارة الملفات القضائية، وهو ما فتح آفاقاً جديدة أمام ظهور مفهوم العدالة الذكية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن العالم العربي غني بتجارب رائدة ومتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الإدارية، وفي مقدمتها تجربة الإمارات العربية المتحدة التي تستحق أن يتعرّف إليها العالم، وأن يُستفاد منها في تطوير النظم المقارنة خارج المنطقة العربية.