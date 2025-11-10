بلدية دبي «أفضل جهة حكومية في تمكين الشباب»

حصدت بلدية دبي لقب أفضل جهة حكومية في تمكين الشباب على مستوى الخليج العربي لعام 2025، وذلك ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية (GCC GOV HR Awards)، التي تُمثل إحدى أرفع الجوائز الإقليمية في مجال الحوكمة وإدارة الموارد البشرية، وتنمية وتمكين الشباب.

ونالت بلدية دبي هذا التقدير كثمرة لجهودها في دعم الشباب وتنمية معارفه وخبراته والاعتماد على الطاقات المتجددة لقيادة مسيرة العمل البلدي، وتحقيق مستهدفات إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية، حيث أسهمت من خلال مبادرات مجلس شباب بلدية دبي بتمكين أكثر من 1200 موظف شاب، عبر أكثر من 48 مبادرة نوعية شملت مجالات الإدارة والقيادة، والتطوير، والابتكار، والإبداع، لتشكل نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الداعمة للشباب.

وقالت رئيس مجلس شباب بلدية دبي، فاطمة أفغان: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد إيمان بلدية دبي بالطاقات الشابة وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي، ويعكس حرصها على ترسيخ ثقافة التمكين والابتكار ودمج الشباب في مجالات العمل البلدي، وتنمية مدركاته وخبراته العملية والشخصية ليكونوا بذرة نامية لقادة المستقبل، وتعزيز دورهم المؤثر في مسيرة التطوير والريادة الحكومية».

وجاءت إحصاءات ونتائج الاستبيان لتعكس الرضا العام عن جهود بلدية دبي في تمكين الشباب، حيث حققت معدل رضا بلغ 4.95 درجة من (5)، وزيادة مشاركة الشباب بنسبة 164%، وزيادة نسبة البرامج الموجهة للشباب بمعدل 210%، إضافةً إلى زيادة فرص الوصول إلى القيادات بمعدل 15 ضعفاً، وإنجاز 100%من مقترحات وتحديات الشباب.