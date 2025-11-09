الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الإعصار

أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية بارانا في جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وأوقع خسائر مادية واسعة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا ولحكومة البرازيل وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.