محمد بن راشد: رُقي الدول يظهر عبر نظامها ونظافتها وأخلاق أهلها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رُقي وتحضر الدول يظهر من خلال نظامها ونظافتها وأخلاق أهلها.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «يوم اعتيادي في مترو دبي.. تريد أن تعرف مدى رُقيّ وتحضّر أي دولة؟ انظر إلى نظامها.. ونظافتها.. وأخلاق أهلها».

وأرفق سموه مقطع فيديو مع التدوينة، نشرته اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، يوثق التجربة الحضارية في مترو دبي، بما يعكس رقي المدينة ونظامها ونظافتها وتميزها، كما يوثق تجارب مستخدمي مترو دبي، وشهادتهم حول ما وجدوه من احترام ورقي في المعاملة، وحرص شديد على أمنهم وسلامتهم، وتسهيل معاملاتهم من أجل راحة الجميع.