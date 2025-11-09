حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ «يوم النصر»

نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس في العاصمة الأذربيجانية باكو احتفالات جمهورية أذربيجان بمناسبة «يوم النصر»، بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة، نقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس إلهام علييف، صادق التهنئة من سموّهم لحكومة وشعب أذربيجان بمناسبة الاحتفال بيوم النصر.

وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما تشهده أذربيجان من تقدم وما تقوم على تنفيذه من خطط تنموية طموحة، مؤكداً سموّه أن التقدم المستمر في العلاقات الإماراتية الأذربيجانية يبشّر بمزيد من الفرص التي من شأنها دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

وأكد سموّه عمق العلاقات بين البلدين وتطلّع الإمارات إلى توسيع الشراكات بما يدعم الاستقرار والازدهار. وقال سموه: «إن علاقاتنا الثنائية تشهد نمواً مطّرداً في مجالات متعددة لاسيما على صعيد التعاون التجاري، والثقافي، وفي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، بما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تسهم في تحفيز التنمية المستدامة».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نيابةً عن صاحب السموّ رئيس الدولة، حضرت اليوم، احتفالات أذربيجان بـ (يوم النصر)، ونقلنا تحيات قيادة وشعب الإمارات إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، وحكومة وشعب أذربيجان بهذه المناسبة».

وأضاف سموّه: «فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية – الأذربيجانية التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، بما يعكس إرادة البلدين في بناء شراكات دولية راسخة تدعم التنمية والاستقرار والازدهار».

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل أمس إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، على رأس وفد رسمي رفيع، للمشاركة في احتفالات جمهورية أذربيجان الصديقة بـ«يوم النصر»، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مطار حيدر علييف الدولي، وزير العلوم والتعليم في أذربيجان أمين أمرولاييف، وعدد من كبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لسموّه كلاً من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، ووكيل وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، ومدير مكتب سموّ وزير الدفاع خليفة راشد الهاملي، وسفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان محمد مراد حسن البلوشي.

حمدان بن محمد:

• التقدم المستمر في العلاقات الإماراتية الأذربيجانية يبشّر بمزيد من الفرص التي من شأنها دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.