شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزارة الداخلية الروسية

بحثت شرطة دبي سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع وزارة الداخلية الروسية في المجالات الأمنية والشرطية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إلى روسيا الاتحادية، التقى خلالها نائب عمدة موسكو لشؤون المواصلات ماكسيم ليكسوتوف، ورئيس الإدارة الرئيسة لوزارة الداخلية الروسية الجنرال أوليغ أناتوليفيتش بارانوف، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي العميد تركي بن فارس، والملازم أول مراد علي سبت من لجنة تأمين الفعاليات.

وناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون في مجالات الأمن والسلامة العامة وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في العمل الشرطي.

وأكد اللواء المزروعي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وفق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير الأداء الشرطي، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية.

كما استمع الوفد إلى عرض من الجانب الروسي حول الأمن العملياتي وتأمين الفعاليات الكبرى، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، إضافة إلى مبادرات التعاون المستقبلية لتطوير القدرات الأمنية والإدارية.

وعلى هامش الزيارة، التقى اللواء سيف مهير المزروعي والوفد المرافق له مع سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، حيث تم إهداؤه درعاً تذكارية بهذه المناسبة.