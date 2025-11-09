أمطار وتقلبات في «الحرارة» الأيام المقبلة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة، وتقلبات في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع الطفيف خلال الأيام المقبلة، فيما يكون الطقس بوجه عام رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر الغربية. ويتوقع المركز أن يشهد غداً سقوط أمطار خفيفة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها تصل إلى 30 كيلومتر/ساعة.

فيما يتوقع أن يشهد طقس الأربعاء المقبل ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.