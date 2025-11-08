نيابةً عن رئيس الدولة .. حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ "يوم النصر"

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، "حفظه الله"، وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو على رأس وفد رسمي رفيع، لحضور احتفالات جمهورية أذربيجان بمناسبة "يوم النصر"، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين.