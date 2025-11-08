رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينغرو يبحثان علاقات التعاون

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية مونتينغرو (الجبل الأسود) ميلويكو سباجيك، أمس، مختلف جوانب التعاون المشترك وفرص تطويره، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية والطاقة المتجددة، وغيرها بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس وزراء مونتينغرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على تعزيز مسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات البلدين إلى مزيد من التقدم والتنمية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وشهد صاحب السموّ رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينغرو مراسم تبادل مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينغرو، تبادلها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ومن جانب مونتينغرو وزير الطاقة والتعدين أدمير سهمانوفيتش.

وحضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.