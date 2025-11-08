«إثراء».. برنامج متخصص لتمكين مؤسسات النفع العام

صممت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «إثراء»، وهو من المبادرات الرائدة التي أطلقتها بهدف تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استدامة الأثر الاجتماعي، حيث يعتمد البرنامج على منهجية تقييم شاملة، تغطي محاور رئيسة، تشمل جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، والأثر المجتمعي، إضافة إلى معايير تمكينية وتنظيمية، بما يضمن بناء منظومة متكاملة من مؤسسات النفع العام القادرة على تلبية احتياجات المجتمع الإماراتي المتنوعة، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذات الدخل المحدود.

وعقب النجاح الكبير للبرنامج، أطلقت الهيئة المرحلة الثانية من «إثراء»، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز استدامة الأثر المجتمعي لمؤسسات النفع العام عبر تطبيق منظومة مطوّرة من المعايير المؤسسية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل ثمانية معايير أساسية، و23 معياراً فرعياً، صُممت لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والكفاءة المؤسسية، وقياس الأثر الاجتماعي، كما تتيح هذه المعايير للمؤسسات المشاركة فرصة تقييم قدراتها بدقة، وتطوير كفاءاتها، وضمان تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

ويشارك في المرحلة الثانية من البرنامج 126 مؤسسة نفع عام مرخصة في إمارة دبي، بما يعزز التنافسية الإيجابية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات، ويسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وجودة الخدمات في القطاع الاجتماعي، حيث يأتي البرنامج انسجاماً مع «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ليؤكد مكانة دبي كمنصة عالمية للابتكار الاجتماعي، ونموذج رائد في بناء منظومات تنموية تعزز الشفافية والاستدامة في القطاع غير الربحي.