تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة نحو الاستجابة العاجلة.. الإمارات تُرسل فريقاً إغاثياً مشتركاً وتقدم مساعدات إنسانية فورية للمتأثرين من زلزال شمال أفغانستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، نحو الاستجابة الفورية لتداعيات الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان؛ غادر الدولة فريق إغاثة مشترك يضم ممثلين عن العمليات المشتركة ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، متوجهاً إلى المناطق المتضررة لتقديم الدعم العاجل ومساندة المتأثرين.

وفور وصوله، باشر الفريق تنفيذ عمليات التقييم الميداني بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين، مما يعزز فاعلية جهود الإغاثة ويوسع نطاق الاستجابة، ويوفر الدعم اللوجستي والإنساني للمناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تقديم المساعدات المباشرة للمتضررين وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

وأطلقت دولة الإمارات جسراً جوياً عاجلاً إلى شمال أفغانستان، حيث غادرت 4 طائرات محملة بمساعدات إنسانية متكاملة تشمل مواد إغاثية أساسية ومستلزمات طبية وخيام إيواء، فيما يتزامن الجسر الجوي مع شراء المواد والمستلزمات من السوق المحلي لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز جهود الإغاثة ودعم الجرحى والمصابين، والتخفيف الفوري من آثار الكارثة على الأسر المنكوبة.

وتجسد هذه الاستجابة السريعة توجيهات القيادة الرشيدة ونهج دولة الإمارات الإنساني الثابت في مساندة الشعوب المتضررة من الكوارث حول العالم دون أي تمييز، وتؤكد التزام الدولة الراسخ بتخفيف المعاناة الإنسانية من خلال تدخلات فعّالة وعاجلة في مواقع الأزمات.