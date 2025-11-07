"طرق دبي": إغلاق مؤقت لشارع المطار مقابل مطار دبي الدولي مبنى 1 غداً وبعد غدٍ

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، عن إغلاق مؤقت لشارع المطار مقابل مطار دبي الدولي مبنى 1 يومي السبت والأحد.

وقالت الهيئة في تدوينة عبر منصة "إكس": "تعلمكم هيئة الطرق والمواصلات بإغلاق مؤقت لشارع المطار مقابل مطار دبي الدولي مبنى 1 للمتجهين إلى منطقة ديرة يوم السبت 8 نوفمبر الساعة 2:30 فجراً وباتجاه الخوانيج يوم الأحد 9 نوفمبر الساعة 2:30 فجراً، تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة مدخل مطار دبي الدولي مبنى رقم 1".

وأضافت "لضمان تنقلكم السلس ووصولكم بدون أي تأخير، يرجى التخطيط لرحلاتكم مسبقاً واتباع اللوحات الإرشادية، واستخدام الطرق الفرعية ضمن منطقة القرهود للوصول إلى المطار".