وزارة الدفاع تعلن عن فرص للانضمام إلى نخبة سلاح الصيانة العامة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى نخبة فنيي سلاح الصيانة العامة، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل كوادر وطنية مؤهلة، تمتلك المهارات التقنية المتقدمة في مجالات الصيانة والدعم الفني.

وحددت الوزارة، في منشور لها عبر إكس، الخميس، مجموعة من الشروط يجب توفرها في الراغبين بالإنضمام، من أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات (ذكور)، وأن يكون حاصلًا على شهادة الصف الثاني عشر بنسبة لا تقل عن 70%، وأن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية ويتمتع بالياقة الطبية المطلوبة، كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و27 عامًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

وسيخضع المقبولون إلى برنامج دراسي يستمر عامين، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا، مع راتب شهري وبدلات أثناء الدراسة، إضافة إلى سكن مجاني للمغتربين خارج مدينة أبوظبي. ويحصل الخريجون بعد استيفاء متطلبات البرنامج على شهادة دبلوم معتمدة من كليات التقنية العليا، كما يمنح الخريج رتبة عسكرية ودعماً مالياً يبدأ من 3000 درهم، وقد يصل إلى 12000 درهم.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم أو الاستفسار إلى التواصل عبر الرقم 025041613، أو البريد الإلكتروني Esnad@mod.gov.ae.