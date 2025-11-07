محمد بن راشد يشهد جلسة «الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية.. من العائد إلى التأثير»

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، جلسة رئيسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، بعنوان «الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية.. من العائد إلى التأثير»، تحدث خلالها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك.

حضر الجلسة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأكّد خلدون خليفة المبارك أن الصناديق السيادية في دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال شراكات استراتيجية مع الحكومات والمؤسسات الاستثمارية حول العالم، ما يجعل من الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والتوازن الاقتصادي في ظل بيئة عالمية متغيّرة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة ستتحدد بالطريقة التي يتم من خلالها توجيه الاستثمارات الوطنية بمسؤولية ورؤية استراتيجية واضحة، بما يضمن تحقيق التقدّم والازدهار المستدام.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية تتركّز على القطاعات المستقبلية الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة المتقدمة، والرعاية الصحية، والتصنيع المتطور، والطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للنمو في العقود المقبلة.

وأضاف أن تسارع تدفّق رأس المال والمواهب نحو دولة الإمارات يعكس مكانتها المتزايدة مركزاً عالمياً للابتكار، مشدداً على أهمية تحويل هذه الفرص إلى إنتاجية وابتكار مستدامين يرسّخان تنافسية الاقتصاد الوطني ويخدمان الأجيال القادمة.