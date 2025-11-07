بحضور محمد بن راشد.. سيف بن زايد يكرّم فِرَق الاتحاد المتميزة

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فِرَق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

ويجسد تكريم فِرَق الاتحاد تقديراً لما حققته من إنجازات ومساهمات في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المتميزة بناء على معايير، شملت: الابتكار والأثر الإيجابي على المجتمع وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً.

حضر حفل التكريم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن فِرَق الاتحاد بإنجازاتها النوعية المستمرة تمثل ترجمة لروح العمل الجماعي، وثقافة التميز التي أرادت لها قيادة الإمارات الحكيمة أن تكون سمة راسخة في جميع مؤسساتنا الوطنية، وأن المحافظة على تنافسية دولة الإمارات والارتقاء بها على المستويين الإقليمي والدولي يحتاجان إلى جهود مضاعفة ودائمة يتشارك فيها الجميع، وبحاجة إلى أن يحرص الجميع على الكفاءة والتميز والإتقان في كل مجالات عملهم.

وأضاف سموّه: «الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع في مقدمة الأولويات الوطنية أن يكون التأثير الإيجابي المباشر على الإنسان وتمكينه وجودة حياته هو الأساس في كل المبادرات والمشاريع، وأن تظل الإمارات سبّاقة في تطوير منظومات مبتكرة لخدمة هذا الهدف.. تحقيق هذه الرؤية وتسريع الإنجاز فيها يحتاج منا جميعاً توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية وفرق العمل الوطنية».

وكرّم سموه ثلاث فِرَق عمل وطنية، هي: فريق بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفريق إكسبو 2025 أوساكا - الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وأنجزت دولة الإمارات عضوية ناجحة في مجلس الأمن الدولي كعضو منتخب للفترة 2022 - 2023، على الرغم مما شهده العالم من تحديات متنامية في الأمن والسلم الدوليين، حيث سعت الإمارات بدأب لتقريب وجهات النظر وتوحيد صوت المجلس حتى تحظى قراراته بأكبر قدر ممكن من الدعم. وعملت مع أعضاء الأمم المتحدة على نطاق أوسع لبناء الجسور، وتعزيز التعددية، وتنفيذ ولاية المجلس. كما كرّست جهدها كي تكون صوتاً مبدئياً وعملياً للدول الأقل تمثيلاً في المجلس.

وجسّد عمل ومهام فريق دولة الإمارات وبعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة هوية الدولة وقيمها، بما في ذلك التعايش والتسامح والشمولية والوحدة، وعكس مبادئ الدبلوماسية الإماراتية القائمة على الحوار وبناء الجسور والدبلوماسية في التوصل إلى توافق.

واستضافت دولة الإمارات خلال فترتي رئاستها للمجلس في مارس 2022 ويونيو 2023 اجتماعات موضوعية تهدف إلى تسليط الضوء على أولوياتها المهمة والبناء عليها، لتعزيز بناء السلام والأمن الدولي والتعاون متعدد الأطراف بين أعضاء المجلس والمجتمع الدولي على نطاق أوسع.

كما اضطلعت دولة الإمارات بدور بارز للتصدي للتحديات الحاسمة مثل تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية.

وقادت دولة الإمارات قراراً تاريخياً اعتمده مجلس الأمن حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، يؤكد الالتزام بتعزيز المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. ويحث القرار للمرة الأولى على الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف والتصدي لهما.

ويعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصّةٍ وطنيّةٍ تجمع بين الشعوب والأفكار والابتكارات في خدمة التقدّم العالمي، ويقود مشاركة دولة الإمارات في معارض إكسبو العالمية، بما في ذلك جناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا». ويقف فريق جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» خلف واحدةٍ من أكثر مُشاركات دولة الإمارات حضوراً وتأثيراً في معارض إكسبو العالمية، مجسّداً هدف «مكتب إكسبو الإمارات» المُتمثل في جمع الأفراد والابتكارات لمُعالجة القضايا التي تواجه الإنسانية، وجوهر القيم الإماراتية: الانفتاح، والابتكار، والتقدّم الجماعي.

وأصبح جناح دولة الإمارات من الأكثر زيارة بين الأجنحة الوطنية، مستقطباً أكثر من خمسة ملايين زائر إجمالي من مختلف أنحاء العالم، وحصد جوائز عالمية مرموقة في التصميم المعماري والكفاءة التشغيليّة، ليُجسّد بذلك روح الإمارات القائمة على الانفتاح والتعاون البناء والتقدم الجماعي.

ونظم الجناح أكثر من 100 فعالية وبرنامج و260 جلسة بحضور 68 ألف مُشارك و270 مُتحدثاً، وحصل الجناح على الجائزة البرونزية لأفضل تصميم معماري من المكتب الدولي للمعارض لجناح كبير تم بناؤه ذاتياً، كما حصل على جائزة أفضل فريق عمل من جوائز إكسبو العالمية.

وسعى مركز جامع الشيخ زايد الكبير إلى ترسيخ مكانة الدولة في التميز المؤسسي كمرجع معياري لدور العبادة يجمع بين العبادة والثقافة والسياحة. وبلغ عدد المصلين والزوار خلال عام 2024 نحو 6582993 شخصاً، ما يؤكد مكانة الجامع كأفضل معلم في الشرق الأوسط والثامن عالمياً وفق تصنيف TripAdvisor، منهم 4262781 زائراً و2259275 مصلياً.

وتميّز المركز في إنتاج 12 سلسلة تخاطب المجتمع بلغة العصر تضم أكثر من 500 حلقة وحققت 12 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية، تستهدف تصحيح المفاهيم الدينية وتعزيز قيم التسامح. كما تعاون المركز، كأداة للقوة الناعمة لدولة الإمارات، مع أكثر من 25 وجهة ثقافية وسفارة حول العالم لعرض مجسمات الجامع ونظم مبادرة المكتبات المتنقلة، وقام بتنفيذ معارض نوعية مثل متحف نور وسلام، ومعرض الأندلس تاريخ وحضارة، ومعرض الحج رحلة في الذاكرة، وتوظيف الفنون والتقنيات التفاعلية تُبرز القيم الإنسانية الجامعة وإسهامات الحضارة الإسلامية.

