منصور بن زايد: الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بعمل مؤسَّسي متكامل أولويته الوطن والمواطن

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الأمناء العامين للمجالس التنفيذية لإمارات الدولة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 المنعقدة في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز المشاريع المقترحة لتعزيز العمل الحكومي على مستوى الدولة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دولة الإمارات - بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - تواصل مسيرتها التنموية من خلال العمل المؤسسي المتكامل الذي يضع مستقبل الوطن والمواطن في صدارة أولوياته، وشدد سموه على أن المجالس التنفيذية تمثل ركيزة محورية في ضمان تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية كافة، لتعزيز مكانة الدولة التنافسية على الخريطة العالمية، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يحقق رؤية ومستهدفات القيادة وطموحات وتطلعات المواطنين.

كما أكد سموه على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود لمواكبة النمو في القطاعات المختلفة، وتذليل العقبات، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، والعمل على مواءمة الخطط والبرامج الحكومية ودعم مبادرات التكامل الحكومي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة الإنجازات الوطنية المحققة خلال المرحلة الماضية في عدد من المجالات التنموية، مثل مبادرة برنامج «نافس»، وشبكة قطارات الاتحاد، ومشاريع الطاقة والكهرباء، كما تم التطرق إلى المقترحات الهادفة لتعزيز وتكثيف اللقاءات المشتركة بين فرق العمل الحكومية على مستوى الدولة، وتشكيل فرق حكومية مشتركة لتجربة حلول مبتكرة في القطاعات المختلفة، والعمل على مشاريع تجريبية مشتركة في تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات، ومتابعة المبادرات والملفات الحكومية المشتركة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإسكان والصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وبرامج تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، راشد العامري، والشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة القائم بأعمال أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسماء راشد بن طليعة، ومدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، حميد راشد الشامسي.

منصور بن زايد:

• المجالس التنفيذية ركيزة محورية في ضمان تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية كافة لتعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً.