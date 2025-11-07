منصور بن محمد يزور معرض الشرق الأوسط للصيد 2025

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات معرض الشرق الأوسط للصيد 2025، المقام في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، والذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة وهواة ومحترفي الصيد من داخل الدولة وخارجها، وبحضور نخبة من أبرز العلامات التجارية في مجال الصيد والرماية والأنشطة الخارجية.

وأكّد سموّه، أن تنظيم هذا الحدث في دبي يُجسّد مكانة الإمارة مركزاً دولياً للفعاليات والمعارض المتخصصة، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وبيئة داعمة للابتكار وصون التراث في آنٍ واحد.

وقال سموّه: «يعكس معرض الشرق الأوسط للصيد عمق الشغف العربي برياضة الصيد والرماية، ويؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الأصيل بأساليب حديثة ومسؤولة».

وأضاف سموّه: «يعزز المعرض حضور دبي كوجهة تجمع بين الابتكار في تنظيم الفعاليات الدولية، والاهتمام بالإرث الثقافي الذي يشكل جزءاً من الهوية الوطنية. ونحن نعتز بأن تكون دبي المنصة التي تحتضن هذا التلاقي بين الأصالة والتجديد».

وتفقّد سموّه خلال الزيارة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية وأبرز المشاركات العالمية، حيث اطّلع سموّه على جانب مما يضمه المعرض من أحدث تجهيزات الصيد والقنص بمشاركة نخبة من المُصنعين والموردين والخبراء من المنطقة والعالم، حيث استمع سموّه إلى شرح حول أهم المعروضات التي تضمنها الحدث من أسلحة ومعدات، وكذلك ما تقدمه الجهات المعنية للحفاظ على الحياة الفطرية والتراث البيئي.