«إقامة دبي» تطّلع على التجربة الإستونية الرقمية الأبرز عالمياً

زار وفد من قطاع شؤون الخدمات الرقمية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مركز e-Estonia Briefing Center في جمهورية إستونيا، الذي يُعد من أبرز النماذج العالمية في بناء الحكومات الرقمية المتكاملة، وذلك في خطوة تعكس التزام دبي بالريادة العالمية في التحول الرقمي الحكومي.

وضم الوفد رئيس قسم البنية التحتية، النقيب محمد المهيري، والملازم لاحج البسطي، من إدارة الأمن السيبراني، والملازم أحمد السبوسي، من إدارة الأنظمة المساندة.

وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة الإستونية الرائدة في مجال الحوكمة الرقمية، وبحث سبل الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومات العمل والخدمات الحكومية.

واطلع الوفد على بنية إستونيا الرقمية المتقدمة، ومنصّة X-Road للتكامل بين الجهات الحكومية، وأنظمة الأمن السيبراني، والتحقق الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات. كما ناقش الجانبان آليات تطوير الكوادر الحكومية بالمهارات الرقمية، وتجارب الخدمات الموحدة التي تقدمها إستونيا ضمن مفهوم «الحكومة المتصلة».