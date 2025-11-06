منصور بن محمد يزور معرض الشرق الأوسط للصيد 2025 بمدينة إكسبو

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، فعاليات معرض الشرق الأوسط للصيد 2025 المقام في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة وهواة ومحترفي الصيد من داخل الدولة وخارجها، وبحضور نخبة من أبرز العلامات التجارية في مجال الصيد والرماية والأنشطة الخارجية.

وأكد سموّه، أن تنظيم هذا الحدث في دبي يجسد مكانة الإمارة مركزا دوليا للفعاليات والمعارض المتخصصة، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وبيئة داعمة للابتكار وصون التراث في آنٍ واحد.

وقال سموّه: "يعكس معرض الشرق الأوسط للصيد عمق الشغف العربي برياضة الصيد والرماية، ويؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الأصيل بأساليب حديثة ومسؤولة".

وأضاف سموّه: "يعزز المعرض حضور دبي وجهة تجمع بين الابتكار في تنظيم الفعاليات الدولية، والاهتمام بالإرث الثقافي الذي يشكل جزءاً من الهوية الوطنية ونحن نعتز بأن تكون دبي المنصة التي تحتضن هذا التلاقي بين الأصالة والتجديد".

وتفقّد سموّه خلال الزيارة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية وأبرز المشاركات العالمية، حيث اطّلع على جانب مما يضمه المعرض من أحدث تجهيزات الصيد والقنص بمشاركة نخبة من المُصنعين والموردين والخبراء من المنطقة والعالم واستمع إلى شرح حول أهم المعروضات التي تضمنها الحدث من أسلحة ومعدات، وما تقدمه الجهات المعنية بالحفاظ على الحياة الفطرية والتراث البيئي.

وخلال الزيارة، توقف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند عدد من الأجنحة الوطنية التي تعرض منتجات إماراتية تعكس مهارة الحرفيين المحليين في مجال الصيد والرماية ومنها جناح شركة "كراكال"، المتخصصة في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء.

كما زار سموّه منصة "مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية" التي تقدم من خلال مشاركتها فكرة شاملة عن أنظمتها الأمنية وابتكاراتها الذكية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تقدمها في المجالات الأمنية المختلفة.

وزار سموّه أيضا منصات مجموعة من الشركات العالمية المعروفة في مجال منتجات وتجهيزات الصيد، ومنها شركة (Hans Wrage & Co) الألمانية المتميزة في مجال استيراد وتصدير أسلحة الصيد والأسلحة الرياضية والذخائر وتجهيزات الصيد، وشركة (Archon Firearms) المتخصصة في انتاج الأسلحة النارية عالية الدقة، حيث استمع إلى شرح حول أحدث تقنيات الرماية الذكية.

وشملت الجولة منصات شركات عالمية مثل (Créapeiron) الأوروبية، وشركة (Schiwy Waffen) الألمانية، ووكالة (Royal African Hunting Safaris) المتخصصة في تنظيم رحلات الصيد والقنص بخبرة طويلة في هذا المجال.

يعد "معرض الشرق الأوسط للصيد" أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة ويتوقّع أن يستقطب أكثر من 5000 زائر يومياً من المهتمين بالصيد والرماية والرحلات البرية ويهدف الحدث إلى دعم الوعي البيئي وأساليب الصيد المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في المعدات والأدوات والتقنيات.

ويشكل المعرض وجهة رئيسة لعشّاق الصيد من مختلف أنحاء العالم، ومحطة لإطلاق المنتجات الجديدة للشركات الدولية في المنطقة، مما يعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المعارض المتخصصة