محتالون يتنكرون بهيئة موظفي بلدية دبي ويرسلون رسائل مزيفة بالفحص والغرامات

حذّرت بلدية دبي الجمهور، من أساليب احتيالية يمارسها أشخاص يتنكرون في هيئة موظفي البلدية أو مفتشيها الميدانيين، من خلال إرسال رسائل مزيفة تتعلق بـ "الفحص" أو "المخالفات والغرامات"، بهدف خداع المتعاملين والحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

وأكدت البلدية أن هذه الرسائل تُرسل غالباً من خلال حسابات دعم مزيفة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، وتتضمن روابط أو طلبات لمشاركة معلومات شخصية أو رسمية، مشددة على ضرورة عدم الاستجابة لها أو التعامل مع أي جهة تنتحل صفتها، إضافة إلى التأكد دائماً من هوية الموظف عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.

ودعت الجمهور ضرورة التأكد من صحة الرسائل من خلال الخط الساخن الرسمي والتحدث مباشرة مع موظفي مركز الاتصال على الرقم المجاني: 800900، أو التأكد من الرسائل عن طريق تطبيق البلدية الذكي DubaiMunicipality، وعدم مشاركة نسخ من الوثائق أو بيانات الهوية أو تفاصيل المعاملات، مؤكدة أن خدماتها تعتمد على قنوات موثقة ومعتمدة فقط.

كما دعت المتعاملين إلى تجنب استخدام الشبكات العامة أثناء استخدام الخدمات الإلكترونية، وعدم القيام بتسجيل الدخول إلى حسابات البلدية أو التقديم على أي من الخدمات أو إجراء آي مدفوعات عبر الإنترنت باستخدام الشبكات العامة في المراكز التجارية أو المقاهي، واستخدم شبكة المنزل أو شبكة الهاتف المحمول لضمان التأكد من عدم وصول البيانات إلى الأشخاص المصرح لهم.

وأكدت البلدية التزامها المستمر بتوعية المجتمع حول أساليب الاحتيال الرقمي المتجددة، كما شددت على أهمية الإبلاغ فوراً عن أي محاولة اشتباه، تعزيزاً لحماية المتعاملين وضمان سلامة البيانات.