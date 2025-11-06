محمد بن راشد: الحفاظ على التراث الطبيعي هو استثمار في بناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن الابتكار والاستدامة هما الأساس في بناء المستقبل، وأن الحفاظ على التراث الطبيعي باتباع الممارسات الواعية هو استثمار في بناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة، بتوفير كافة المقومات التي تضمن صون وحماية الموارد الطبيعية والتعامل معها بنهج رشيد وفق المعايير العالمية المعتمدة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى معرض الشرق الأوسط للصيد 2025 الذي انطلقت أعماله اليوم، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، ويستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة محلية ودولية تضم مصنعيّ ومنتجيّ وموزعيّ مختلف التجهيزات المتعلقة بالقنص والصيد.

وأثنى سموّه على الحدث وأثره كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات الرشيدة التي تكفل حماية البيئة ومختلف مكوناتها، مؤكداً سموّه أن الحفاظ على علاقة متوازنة بين الإنسان والطبيعة مسؤولية مشتركة، وأن حماية الحياة الفطرية يضمن للأجيال القادمة نموذج حياة أفضل وأكثر استدامة، وهو المبدأ الذي تسعى دولة الإمارات إلى تأكيده عبر التوعية بأفضل الممارسات التي تكفل حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.



وتفقّد سموّه خلال الزيارة التي رافقه فيها، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية وأبرز المشاركات العالمية، حيث اطّلع سموه على جانب مما يضمه المعرض من أحدث تجهيزات الصيد والقنص بمشاركة نخبة من المُصنعين والموردين والخبراء من المنطقة والعالم، حيث استمع سموّه إلى شرح حول أهم المعروضات التي تضمنها الحدث من أسلحة ومعدات، وكذلك ما تقدمه الجهات المعنية بالحفاظ على الحياة الفطرية والتراث البيئي.

وخلال الزيارة، توقف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند منصات مجموعة من الشركات العالمية المعروفة في مجال منتجات وتجهيزات الصيد، ومنها شركة (Hans Wrage & Co) الألمانية المتميزة في مجال استيراد وتصدير أسلحة الصيد والأسلحة الرياضية والذخائر وتجهيزات الصيد، وشركة (Archon Firearms) المتخصصة في انتاج الأسلحة النارية عالية الدقة، وشركة Nocpix والتي تطرح من خلال المعرض مجموعة من أحدث الأجهزة الكهروضوئية المخصصة للاستخدامات الخارجية والمزودة بتقنية التصوير الحراري والرؤية الليلية الرقمية المتطورة.

كما شملت الجولة منصات شركات عالمية مثل (Créapeiron) الأوروبية المتميزة في مجال إنتاج الأسلحة النارية ذات التصميمات الفريدة، وشركة (Schiwy Waffen) الألمانية المعروفة في مجال تصنيع أسلحة الصيد المصممة حسب الطلب، والتي تجمع بين الحرفية التقليدية والهندسة الحديثة، ووكالة (Royal African Hunting Safaris) المتخصصة في تنظيم رحلات الصيد والقنص بخبرة طويلة في هذا المجال.

وفي إطار حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متابعة مشاركات الجهات الوطنية في الحدث، شملت جولة سموّه في المعرض جناح شركة "كراكال"، المتخصصة في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "ايدج"، والتي تقدم من خلال الحدث مجموعة من أحدث وأرقى أسلحة الصيد ومجموعة متميزة من الأسلحة النارية التي تم تصميمها وتصنيعها بفخر في دولة الإمارات.

كذلك زار سموّه منصات "مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث" والذي يستعرض من خلال الحدث جهود المركز في مجال الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل وترسيخ الهوية لدى الأجيال الجديدة، ومنصة "مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية" والتي تقدم من خلال مشاركتها فكرة شاملة عن أنظمتها الأمنية وابتكاراتها الذكية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تقدمها في المجالات الأمنية المختلفة لاسيما في قطاع الأمن الخاص.

ويُعد "معرض الشرق الأوسط للصيد" الحدث الرائد على مستوى المنطقة لمحبي الصيد والقنص للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات ذات الصلة، ويحظى بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات الإماراتية والعربية والعالمية، ويمثل منصة مثالية للتوعية بالممارسات التي تحفظ التنوع البيئي والتعريف بأساليب الصيد المستدامة، كذلك، يشكل فرصة نموذجية للقاء المصنعين والموردين والخبراء، المتخصصين في مجال الصيد وما يرتبط بهذا المجال من تجهيزات وخدمات داعمة، لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات.