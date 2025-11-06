بحضور محمد بن راشد.. عمار بن حميد يُكرّم الفائزين بـ «جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي»

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حفل تم تنظيمه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «الذكاء الاصطناعي هو أداة التمكين الأكثر أهمية للقطاعات الحيوية وقطاعات المستقبل، وقيادة الإمارات أطلقت مبكراً رؤية لترسيخ ريادة الدولة في مقدمة الدول التي تقود التحولات في هذا المجال، واليوم نرى ثمار هذه الرؤية في العقول وبناء القدرات في فرق تصنع الإنجاز والريادة، لترسيخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية لتطوير حلول ذكية تعزز التنمية وتخدم البشرية».

وأضاف سموه: «التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي تكشف كل يوم أن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في المستقبل وريادته، ودولة الإمارات واكبت بشكل استباقي هذه التحولات باستراتيجيات فاعلة، تهدف إلى قيادة العالم العربي نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتوظيف هذه التقنيات في خدمة الإنسانية، وتعزيز جودة الحياة، وصناعة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً للجميع».

وتهدف الجائزة، التي أطلقها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية لعامين على التوالي، إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية، على تبنّي أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة، لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، والتعاون وتعزيز التنافسية الخلاقة، وترسيخ الذكاء الاصطناعي محركاً تنموياً يعيد رسم ملامح العمل، ويتيح فرصاً غير مسبوقة للتمكين المؤسسي والتكامل المجتمعي، وتعزيز التعاون والتنافسية الخلاقة بين الجهات.

وحصدت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي الجائزة عن فئة «تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي» عن منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم).

كما حصدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الجائزة عن فئة «حلول الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات»، وذلك عن مشروع وكيل الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية (HR AI Agent)، النظام القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد اللغات والذي يُحقق نقلة نوعية في أتمتة خدمات الموارد البشرية الحكومية.