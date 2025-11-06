محمد بن راشد يزور معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة» الذي يجسد تجربة حية في عرض الإنجازات الوطنية، ويسلط الضوء على الإرث الثقافي الأصيل والقيم الوطنية لدولة الإمارات، ويُعرّف بالمنجزات النوعية للجهات الحكومية، ودورها في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مستقبل ذكي مستدام، ويتم تنظيمه بمقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في العاصمة أبوظبي.

ورافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويُقدّم المعرض التفاعلي «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة» تجربة حية تتيح لضيوف الفعالية المساهمة المباشرة في تجسيد مفهوم الهوية الوطنية، عبر بناء ركائزها الستّ بصورة جماعية.

وتتم دعوة كل مشارك إلى اختيار إحدى الركائز التي يرغب في الإسهام فيها ضمن مجال عمله أو اهتمامه، وإضافة تمثيل رمزي أو رسالة شخصية تعبّر عن التزامه العملي بهذه الركيزة، لتتشكل في نهاية التجربة منحوتة تفاعلية تعبّر عن زخم المشاركة، وتنوّع التعهدات المجتمعية عبر كل ركيزة.

كما يُعرّف المعرض المشاركين بقِيَم الهوية الوطنية ومكوّناتها وتعريفاتها الموحّدة، ويُحفّزهم على رسم ملامح الشخصية الإماراتية التي تجسد هذه الهوية، من خلال تبنّي القيم وممارستها في الحياة اليومية.

وتُقدّم التجربة كذلك لمحة شاملة عن استراتيجية الهوية الوطنية، بما في ذلك أبعادها ومحاورها ومجالات تركيزها، إلى جانب أبرز المبادرات ذات الأولوية، بهدف تعزيز الوعي بالركائز والقيم وآليات دمجها في العمل الحكومي والمجتمعي، بما ينسجم مع لغة ورسائل الاستراتيجية الداعية إلى نهج تشاركي شامل، وترسيخ الهوية الإماراتية في السلوك والممارسات اليومية.

إلى ذلك، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض «نبض الوطن» الذي يُنظم ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي، ويهدف إلى تجسيد رؤية دولة الإمارات في بناء وعي وطني ومجتمعي أعمق بقضايا وتحديات الأسر الإماراتية، من خلال أنشطته التفاعلية وتجاربه المبتكرة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل حول محتوى معرض «نبض الوطن»، الذي يقدّم لزواره تجارب حية وتفاعلية تعكس واقع الأسر الإماراتية، وتُبرز تحدياتها وتناقش الحلول الهادفة إلى تمكين تكوينها ونموها واستدامتها.

ويسلط المعرض الضوء على المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية، وضمان استدامتها كركيزة للتنمية الوطنية الشاملة، كما يسهم في تعميق الفهم المشترك لقضايا الأسرة الإماراتية، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونموّها.

ويتيح المعرض فرصة للتعرّف إلى قصص واقعية من حياة الأسر الإماراتية، تعبّر عن تطلعاتها والتحديات التي تواجهها في حياتها اليومية، والاطلاع على بيانات ومؤشرات رئيسة حول واقع الأسر من حيث تماسكها ونموّها واستقرارها، وما يمثّله ذلك من أثر مباشر على بناء الفرد والمجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.