محمد بن راشد: نعمل بروح الاتحاد وبتوجيهات محمد بن زايد نحو تحقيق أولوياتنا الوطنية

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، وتنتهي اليوم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. التجمع الوطني الأكبر لفِرَق العمل وقيادات الدولة.. نعمل بروح الاتحاد، وبتوجيهات أخي الشيخ محمد بن زايد، نحو تحقيق أولوياتنا الوطنية وتسريع إنجازها.. فِرَقنا الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص، لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات»، وشهد سموّه خلال الاجتماعات السنوية، فعاليات ومبادرات نوعية، تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز في الأولويات الوطنية، وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانتها ودورها المؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي.

أجندة شاملة

وحضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وحفل تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية، كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً، جلسة حوارية لسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، استعرض خلالها رؤية إمارة الفجيرة في بناء الإنسان وترسيخ التنمية الشاملة.

وقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة»، الذي يُجسّد تجربة حية في عرض الإنجازات الوطنية، ويسلّط الضوء على الإرث الثقافي الأصيل والقيم الوطنية لدولة الإمارات، ويعرف بالمنجزات النوعية للجهات الحكومية.

وتفقد سموّه أيضاً معرض «نبض الوطن» الذي يهدف إلى تجسيد رؤية دولة الإمارات في بناء وعي وطني ومجتمعي أعمق بقضايا وتحديات الأسر الإماراتية، من خلال أنشطته التفاعلية وتجاربه المبتكرة.

مبادرات نوعية

وشملت أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، للمرة الأولى، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة في عدد من مجالات التنسيق الحكومي على مستوى الدولة، إلى جانب عقد اجتماعات للمجالس التنفيذية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

وتضمنت أجندة الاجتماعات السنوية إطلاق العديد من المبادرات النوعية، أبرزها «مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي»، وحزمة مشاريع ومبادرات متكاملة لدعم ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومبادرة لحصر 1000 استخدام للذكاء الاصطناعي ودراسته في سلسلة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، إضافة إلى إطلاق حكومة الإمارات عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي تُعزّز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية لدعم التميّز المؤسسي.

كما تضمنت الأجندة تنظيم العديد من الجلسات الرئيسة والإحاطات الوطنية التي تناولت أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، منها الإنجازات المحققة ضمن مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والمشاريع الوطنية لتخفيف الازدحامات المرورية، وواقع المنظومة الصحية في الدولة، إضافة إلى أهم التحولات الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات، ورؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيّرات العالمية، ودور القيم في تعزيز التماسك المجتمعي في ظل المتغيّرات العالمية، والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد الأمن المائي.

وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أيضاً، انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مساحة «نبض الوطن»، التي شكّلت منصة وطنية تفاعلية جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة، لمناقشة المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية، وضمان استدامتها ركيزةً للتنمية الوطنية الشاملة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، وحضور أكثر من 200 صحافي وإعلامي يُمثّلون وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية كبرى.

محمد بن راشد:

. فِرَقنا الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات.