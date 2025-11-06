بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يُكرّم الفائزين بـ «وسام الإمارات للثقافة والإبداع»

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «الثقافة والإبداع يشكلان ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها التنموية، فهما جوهر الهوية الوطنية وروح الانفتاح الحضاري التي تتميز بها الدولة، وسيظلان أولوية استراتيجية في القوة الناعمة التي تعزز مكانة الإمارات عالمياً، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للتواصل مع الشعوب والتأثير الإيجابي في تنمية المجتمعات».

وأضاف سموّه: «وسام الإمارات للثقافة والإبداع هو تكريم وتقدير مستحق لنخبة ملهمة تسهم بإنجازاتها الثقافية والإبداعية في ترسيخ هذا التوجه المهم، وهذا التكريم يمثل حافزاً للمبدعين على مواصلة العطاء لتعزيز مكانة الإمارات الحضارية والإنسانية، ومضاعفة حضور الثقافة والإبداع والاعتزاز بالهوية الوطنية في مسيرتنا التنموية الرائدة».

حضر الحفل سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ويحتفي وسام الإمارات للثقافة والإبداع، المبادرة الوطنية التي تنظمها وزارة الثقافة، والذي يُعدّ أرفع وسام من نوعه، بالأفراد المتميّزين الذين أثرَت أعمالهم وإسهاماتهم الفنية والإبداعية المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعزّزت حضوره في الساحتين الإقليمية والدولية، وعكست منجزاتهم مكانة وأصالة الهوية الثقافية والوطنية لدولة الإمارات.

ويأتي هذا التكريم في إطار تنمية ودعم العمل الثقافي والإبداعي، والاحتفاء بالمبدعين والمساهمين الرواد والمُلهمين في هذا المجال، وتشجيع الأجيال الناشئة على تبنّي العمل الثقافي والإبداعي، ما يُسهم في رفع جودة الحياة الثقافية، وترسيخ مكانة الإمارات على الخريطة الثقافية والإبداعية، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة على المستوى الدولي.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «يسهم وسام الإمارات للثقافة والإبداع في دعم الكفاءات الثقافية الإماراتية، ويُجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويعبّر عن إيمانها العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان والمجتمع».

وتشمل قائمة الحائزين وسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء كلاً من: المهندس رشاد بوخش، عن فئة التصميم والعمارة، والموسيقي والملحن إبراهيم جمعة عن فئة الموسيقى، وإسماعيل عبدالله الحمادي عن فئة الفنون الأدائية والمسرح، والدكتور عارف الشيخ عن فئة الأدب واللغة العربية، وهو مبدع كلمات السلام الوطني لدولة الإمارات، وأحد أبرز الشخصيات الثقافية والأدبية في الدولة، إضافة إلى تكريم الفنان التشكيلي الدكتور محمد يوسف الحمادي، عن فئة الفنون البصرية والرقمية، في حين شملت قائمة الحائزين وسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة الرائد كلاً من: الفنان القدير جابر سلطان نغموش، عن فئة الفنون الأدائية والمسرح، إضافة إلى تكريم شيخة مبارك الناخي، عن فئة الأدب واللغة العربية، وتكريم الفنان التشكيلي والخطاط محمد مندي، عن فئة الفنون البصرية والرقمية.

ويهدف الوسام إلى إرساء منظومة ثقافية وإبداعية متقدمة على المستويين المحلي والدولي.

