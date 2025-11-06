الرئيس الروسي يقلّد سفير الدولة وسام «بوشكين»

قلّد رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام «بوشكين»، تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 أكتوبر 2025.

ويعد وسام «بوشكين» أحد الأوسمة الحكومية الروسية التي أُسست عام 1999، ويمنح تقديراً للإنجازات في مجالات الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية، وكذلك للمساهمات في دراسة التراث الثقافي والحفاظ عليه ونشره.