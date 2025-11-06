بحد أدنى 13 درهماً.. تعرفة جديدة لـ «الحجز الذكي» لمركبات الأجرة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق تعرفة جديدة ومحدّثة لخدمات حجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية المعتمدة، وذلك في إطار جهودها لتسهيل وتسريع عملية حجز المركبات، وتوفير رحلات أكثر سلاسة وراحة للمتعاملين.

وأكدت الهيئة، عبر منصاتها الرقمية، أن التعرفة الجديدة لا تؤثر في المتعاملين الذين يستخدمون مركبات الأجرة من الطريق مباشرة، موضحة أن الهيكل الجديد للتعرفة يتضمن تحديد رسوم فتح العداد ورسوم الحجز وفقاً لفترات زمنية محددة، تشمل ساعات الذروة، وخارج أوقات الذروة، وساعات الليل، مع تحديد الحد الأدنى لتعرفة الحجز عبر التطبيقات الذكية بـ13 درهماً.

واعتمدت «طرق دبي» هيكلاً زمنياً جديداً للتعرفة، يقوم على ثلاثة تصنيفات رئيسة: «من الاثنين إلى الخميس»، و«يوم الجمعة»، و«يوما السبت والأحد»، بحيث تختلف رسوم فتح العداد ورسوم الحجز بحسب كل فترة.

وأوضحت أنه من الاثنين إلى الخميس خلال ساعات الذروة من 8:00-9:59 صباحاً، ومن 4:00-7:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد خمسة دراهم، ورسوم الحجز سبعة دراهم و50 فلساً، وخارج ساعات الذروة من 6:00–7:59 صباحاً، ومن 10:00 صباحاً-3:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد خمسة دراهم، ورسوم الحجز أربعة دراهم، وخلال ساعات الليل من 10:00 مساءً-5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد خمسة دراهم و50 فلساً، ورسوم الحجز أربعة دراهم و50 فلساً.

وأضافت أن يوم الجمعة خلال ساعات الذروة من 8:00-9:59 صباحاً، ومن 4:00-9:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد خمسة دراهم، ورسوم الحجز 7.5 دراهم، ومن 10:00-11:59 مساءً، تكون تعرفة فتح العداد خمسة دراهم و50 فلساً، ورسوم الحجز سبعة دراهم و50 فلساً، وخارج ساعات الذروة من 6:00-7:59 صباحاً، ومن 10:00 صباحاً-3:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد خمسة دراهم، ورسوم الحجز أربعة دراهم، فيما ستبلغ خلال ساعات الليل من 12:00 بعد منتصف الليل-5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد خمسة دراهم و50 فلساً، ورسوم الحجز أربعة دراهم و50 فلساً.

وأشارت إلى أن يومَي السبت والأحد خلال ساعات الذروة من 4:00-9:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد خمسة دراهم، ورسوم الحجز سبعة دراهم و50 فلساً، ومن 10:00-11:59 مساءً تكون تعرفة فتح العداد خمسة دراهم و50 فلساً، ورسوم الحجز سبعة دراهم و50 فلساً، وخارج ساعات الذروة من 6:00-7:59 صباحاً، ومن 8:00 صباحاً-9:59 مساءً، ومن 10:00 صباحاً-3:59 مساءً تبلغ رسوم فتح العداد خمسة دراهم، ورسوم الحجز أربعة دراهم، وخلال ساعات الليل من 12:00-5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد خمسة دراهم و50 فلساً، ورسوم الحجز أربعة دراهم و50 فلساً.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمهور إلى حجز رحلاتهم لمركبات الأجرة بسهولة وسلاسة عبر التطبيقات الذكية المعتمدة من الهيئة، وفي مقدمتها تطبيق «سهيل» (S’hail)، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز سهولة التنقل وتحسين جودة تجربة المتعاملين في إمارة دبي.

. 3 تصنيفات للتعرفة الجديدة «من الإثنين إلى الخميس»، و«الجمعة»، و«السبت والأحد»، بحيث تختلف رسوم فتح العداد ورسوم الحجز حسب كل فترة.