محمد بن راشد: نعمل بروح الاتحاد وبدعم محمد بن زايد لتعزيز ريادة الإمارات وتسريع الإنجاز الوطني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأربعاء، الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «شهدت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. التجمع الوطني الأكبر لفرق العمل وقيادات الدولة».

وتابع سموه: «نعمل بروح الاتحاد، وبتوجيهات أخي الشيخ محمد بن زايد، نحو تحقيق أولوياتنا الوطنية وتسريع إنجازها.. فرقنا الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات».