بقيمة 170 مليار درهم.. حزمة مشاريع وطنية في مجال النقل والطرق لتخفيف الازدحامات المرورية

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.

وأكد أن هذه المشاريع تمثل استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، تشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي ويضمن جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان "ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي.