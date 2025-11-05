بحد أدنى 13 درهماً.. «طرق دبي» تعلن تطبيق تعرفة جديدة لحجز مركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تطبيق تعرفة جديدة ومحدّثة لخدمات حجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية المعتمدة، وذلك في إطار جهودها لتسهيل وتسريع عملية حجز المركبات، وتوفير رحلات أكثر سلاسة وراحة للمتعاملين.

وأكدت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، أن التعرفة الجديدة لن تؤثر على المتعاملين من مستخدمي مركبات الأجرة على الطريق مباشرة، موضحة أن الهيكل الجديد للتعرفة يتضمن تحديد رسوم فتح العداد ورسوم الحجز وفقاً لفترات زمنية محددة تشمل ساعات الذروة، وخارج أوقات الذروة، وساعات الليل، مع تحديد الحد الأدنى لتعرفة الحجز عبر التطبيقات الذكية بـ 13 درهماً.

واعتمدت "طرق دبي" هيكلاً زمنياً جديداً للتعرفة يقوم على 3 تصنيفات رئيسية (من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة، ويومي السبت والأحد) بحيث تختلف رسوم فتح العداد ورسوم الحجز بحسب كل فترة.

من الاثنين إلى الخميس

خلال ساعات الذروة: من 8:00 – 9:59 صباحاً ومن 4:00 – 7:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 7.5 دراهم.

خارج ساعات الذروة: من 6:00 – 7:59 صباحاً، ومن 8:00 – 9:59 ومن 10:00 صباحاً – 3:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 4 دراهم.

خلال ساعات الليل: من 10:00 مساءً – 5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 4.5 دراهم.

يوم الجمعة

خلال ساعات الذروة: من 8:00 – 9:59 صباحاً ومن 4:00 – 9:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 7.5 دراهم، ومن 10:00 مساءً – 11:59 مساءً تكون تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 7.5 دراهم.

خارج ساعات الذروة: من 6:00 – 7:59 صباحاً، ومن 10:00 صباحاً – 3:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 4 دراهم.

خلال ساعات الليل: من 12:00 صباحاً – 5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 4.5 دراهم.

السبت والأحد

خلال ساعات الذروة: من 4:00 مساءً – 9:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 7.5 دراهم، ومن 10:00 مساءً – 11:59 مساءً تكون تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 7.5 دراهم.

خارج ساعات الذروة: من 6:00 – 7:59 صباحاً، ومن 8:00 صباحاً – 9:59 مساءً، ومن 10:00 صباحاً – 3:59 مساءً، تبلغ رسوم فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 4 دراهم.

خلال ساعات الليل: من 12:00 صباحاً – 5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 4.5 دراهم.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمهور إلى حجز رحلاتهم لمركبات الأجرة بسهولة وسلاسة عبر التطبيقات الذكية المعتمدة من الهيئة، وفي مقدمتها تطبيق "سهيل" (S’hail)، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز سهولة التنقل وتحسين جودة تجربة المتعاملين في إمارة دبي.