سيف بن زايد يلتقي وزراء داخلية على هامش اجتماع التحالف الأمني الدولي في أبوظبي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلاً من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية في جمهورية سنغافورة كي شانموغام، ووزير الداخلية في مملكة إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير العدل والأمن في مملكة هولندا فورت فان أوستن، ووزير الداخلية في جمهورية سلوفاكيا ماتيوس شتوك، ووزير الداخلية والأمن العام في جمهورية السنغال محمدو بامبا سيسي.

وجرى خلال اللقاءات التي عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري السادس لدول التحالف الأمني الدولي الذي استضافته أبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ودعم الجهود الدولية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والوقاية ومكافحة الجريمة ووسائل التدريب، بما يرسّخ منظومة التكامل الدولي في مواجهة التحديات المتجددة.

وأشاد الوزراء بدور دولة الإمارات الريادي في دعم مبادرات التعاون الأمني الدولي، وجهودها في تطوير منظومات العمل الشرطي والتقني لتعزيز الأمن العالمي، مؤكدين أهمية التحالف الأمني الدولي كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء.