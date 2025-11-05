إقامة دبي تستقبل المسافرين بختم خاص لتحدي اللياقة 30×30 في مطار دبي الدولي

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مبادرة مميّزة ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، حيث استقبلت المسافرين عبر مطار دبي الدولي بختم خاص يحمل شعار التحدي، في خطوة تعبّر عن روح دبي المتجددة، وتعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة وتشجيع ثقافة اللياقة والنشاط بين أفراد المجتمع والزوار على حدٍ سواء.

وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى جعل اللياقة البدنية أسلوب حياة يومي يعزز الصحة والسعادة، ويجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم.

وفي هذا السياق، أوضح العميد فيصل عبدالله النعيمي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالوكالة، أن هذه الخطوة تمثل رسالة من دبي إلى العالم مفادها أن الحركة والنشاط جزء من هوية المدينة، وقال: "من خلال ختم تحدي اللياقة 30×30، نحتفي بروح دبي التي لا تعرف التوقف. هذه المبادرة تعكس التزامنا في إقامة دبي بدعم رؤية القيادة في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية، ليس فقط داخل المجتمع المحلي، بل حتى في تجربة المسافرين القادمين والمغادرين من مطار دبي الدولي، ليكونوا جزءاً من هذا الحراك الإيجابي الذي يميز دبي عن غيرها من مدن العالم."

وأضاف، أن إقامة دبي تحرص على أن تكون مشاركتها في المبادرات المجتمعية امتداداً لدورها في خدمة الإنسان، وتعزيز سمعة دبي كمدينةٍ للابتكار، والإنسانية، وجودة الحياة.

ويعد ختم تحدي اللياقة في مطار دبي الدولي لمسة رمزية تعكس تميّز الإمارة في ربط مفاهيم الرياضة والصحة بروح الضيافة، ليبقى كل زائر يغادر أو يصل إلى دبي حاملاً معه بصمة من قيمها النشطة والمتجددة.