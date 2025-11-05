رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع رئيس جمهورية ليبيريا، جوزيف نيوما بواكاي، العلاقات الثنائية والعمل المشترك، لتعزيزها ودفعها إلى الأمام، خصوصاً في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السموّ رئيس الدولة، أمس، جوزيف نيوما بواكاي، بمجلس قصر البحر في أبوظبي، حيث رحب سموّه به مؤكداً أن هناك فرصاً واسعة للتعاون بين دولة الإمارات وليبيريا في العديد من القطاعات، مثل الطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والزراعة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها.

وشدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومنها ليبيريا، بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك، انطلاقاً من رؤيتها تجاه تعزيز الشراكات القائمة على التعاون والمصالح المشتركة.

من جانبه، عبر جوزيف نيوما بواكاي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجالات التنموية.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

محمد بن زايد:

. فرص واسعة للتعاون بين الإمارات وليبيريا في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والسياحة والزراعة.

جوزيف نيوما بواكاي:

. ليبيريا حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، خصوصاً في المجالات التنموية.