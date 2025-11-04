نيابة عن رئيس الدولة.. ذياب بن محمد بن زايد يترأس وفد الدولة المشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يترأَّس سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2025 في مدينة شنغهاي، وتشارك فيه دولة الإمارات كضيف شرف لدورته الثامنة.

ويرافق سموّه وفد رفيع المستوى يضمُّ كلاً من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وحسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين.

وتجسِّد هذه المشاركة عمق العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتُبرز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري محوري، ومركز رائد في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة.

وتندرج مشاركة دولة الإمارات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، ما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.