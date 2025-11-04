خالد بن محمد يرفع عَلَم الدولة أمام متحف زايد الوطني

رفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عَلَم الدولة أمام متحف زايد الوطني، احتفاءً بيوم العَلَم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام.

وقال سموّه بهذه المناسبة إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تاريخية، يعبر فيها أبناء وبنات الإمارات عن عمق انتمائهم وولائهم لوطنهم وقيادته الرشيدة، مجددين العهد على العمل والبذل والعطاء من أجل الحفاظ على مكتسبات الاتحاد، كما أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور لهم إخوانه حكام الإمارات، طيب الله ثراهم.

وأضاف سموّه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل نهجها الثابت في التميز والريادة، مستندةً إلى قيمها الراسخة وإيمانها بالإنسان وتمكينه ليكون محور التنمية وصانع مستقبلها.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الدولة تمضي بثقة نحو مزيد من الإنجازات، مواصلةً مسيرتها في التنمية والتحديث، وتعزيز مكانتها نموذجاً في التقدم والتطور بفضل رؤية قيادتها واستثمارها في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز منظومة عمل فعّالة تقوم على الابتكار والاستدامة لتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقد جرت مراسم رفع العلم، التي تخلَّلها عزف السلام الوطني، بحضور كل من الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك، ورئيسة دائرة التعليم والمعرفة، سارة عوض مسلم، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الطاقة، الدكتور عبدالله حميد الجروان، والقائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، ورئيس دائرة الصحة، منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي حكومة أبوظبي.