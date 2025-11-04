منصور بن محمد: عَلَم الإمارات عنوان عزتنا وقوتنا ووحدتنا

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن «يوم العَلَم» أصبح مناسبةً وطنيةً مهمة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسّد معاني الوحدة والاعتزاز بالهوية والانتماء إلى وطنٍ صنع مجده بسواعد أبنائه، وأن رفع عَلَم الدولة في كل محفل رياضي هو شرفٌ ومسؤوليةٌ يحملها كل رياضي إماراتي، ورسالة وفاء للوطن وقيادته الرشيدة التي لم تدّخر جهداً في دعم القطاع الرياضي وتمكين أبنائه من بلوغ منصات التتويج.

وقال سموّه: «عَلَم الإمارات هو عنوان عزتنا وقوتنا ووحدتنا، ورايتنا التي نحملها بكل انتماء ووفاء في شتى ميادين التفوّق والريادة. ففي كل حين نرى فيه هذا العَلَم مرفوعاً في محفل رياضي عالمي، نرى ثمرة الإصرار والعزيمة التي تميّز شبابنا، ونستشعر حجم الثقة التي منحتها الدولة لكل رياضي يحمل طموح الوطن أمانةً لا يدخر جهداً في صونها والحفاظ عليها».

ووجّه سموّه رسالةً ملهمةً إلى شباب الإمارات والرياضيين خصوصاً، دعاهم فيها إلى أن «يتذكروا أن كل إنجاز يتحقق يأتي مصحوباً بعهد نقطعه على أنفسنا بالاستمرار في رفع راية الوطن عالياً، وأن يضعوا عَلَم الإمارات نصب أعينهم دافعاً لمزيد من الجهد، وأن يكون حضورهم في مختلف ساحات التنافس الرياضي تجسيداً لقيم العطاء والانتماء والتحدي التي غرسها مؤسسو الاتحاد، مؤكداً سموّه أن الحفاظ على رفعة الوطن مسؤولية يتشارك في حملها جميع أبناء الإمارات».