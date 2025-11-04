سعود بن صقر يرفع عَلَم الدولة على كورنيش القواسم في رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم العَلم مناسبة وطنية نستحضر فيها معاني الفخر والانتماء والولاء لدولتنا الغالية، فهو يوم نرفع فيه رايتنا عالياً، رمزاً للوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، تتجسد فيه قيم الولاء والإخلاص التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم، الذين وضعوا أسس نهضة الإمارات، وجعلوا من العلم والمعرفة وبناء الإنسان ركائز أساسية في مسيرة الدولة.

جاء ذلك خلال رفع سموه علم دولة الإمارات على «سارية العلم» بكورنيش القواسم في رأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الإمارة بـ«يوم العَلم»، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، إلى جانب عددٍ من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وبمشاركة أبناء الإمارة والمقيمين.

وقال سموه: «إن احتفالنا بـ(يوم العَلم) هو تجديدٌ للعهد والولاء لدولتنا، ففي هذا اليوم نؤكد معاً قيم الوحدة والتواصل، ونعمل على ترسيخ روح الانتماء والفخر في نفوس أبناء المجتمع، ليبقى العلم دائماً مصدرَ إلهامٍ ودافعاً لتحقيق الطموحات الوطنية».