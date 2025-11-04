حكومة الإمارات تُطلق برنامج «قادة أهداف التنمية المستدامة 2030»

أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ومكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، برنامج «إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030»، بهدف تمكين القيادات الحكومية والوطنية والعالمية بالأدوات والمعارف والمهارات الحديثة في مجال قيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشرف على تنفيذ البرنامج خبراء من حكومة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لجهات حكومية رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 17 خبيراً إماراتياً، و32 قيادياً حكومياً من 14 دولة، من ضمنهم 13 مشاركاً دولياً و19 مشاركاً من الإمارات، يمثلون مستويات قيادية عليا تشمل وزراء ومديرين عامين ووكلاء وزارات.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن إطلاق برنامج «إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030» يأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة.

عبدالله لوتاه:

