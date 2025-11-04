برئاسة محمد بن راشد.. الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تنطلق في أبوظبي اليوم

برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في دورتها السابعة، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.

وتقود الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري، رؤى استراتيجية جديدة بأجندة فعاليات نوعية تبني على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الأعوام الماضية في مختلف القطاعات، وتواكب التطورات والتحولات العالمية بخطط استباقية تهدف إلى تسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات الجديدة، ومكانتها ودورها المؤثر على المستوى العالمي.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، أن «دولة الإمارات تسطر كل عام قصص نجاح وتفوق جديدة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكل تحوّل تنجح الإمارات في ترسيخه يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العمل الحكومي.. محطة ترفع سقف الطموح.. وترفع كذلك مستوى المسؤولية والتحدي، والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي منصتنا الوطنية الجامعة لتجديد روح الفريق الوطني الواحد.. والعمل بتكامل وتنسيق لتحقيق إنجازات وتحولات جديدة في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة».

وأضاف: «رؤية قيادة دولة الإمارات، التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، تؤكد على الدوام أن جودة حياته ليست هدفاً مرحلياً، بل نهجاً مستداماً من التطوير الحكومي عالي المستوى، وتكاملاً مؤسسياً يرسّخ ثقافة الإنجاز ويعزز تنافسية الدولة عالمياً».

وقال: «رسخت حكومة دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة، ريادتها في الفكر الحكومي.. ووضعت أسساً قوية لنموذج حكومي مرن قادر على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشكيل فرق عمل وطنية موحدة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى».

وذكر أن أجندة الاجتماعات لهذا العام تعكس توجهات استراتيجية وملفات وطنية مهمة، تشمل الأسرة والهوية والصحة والاقتصاد والاستثمار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تبدأ الدورة السابعة اليوم التحضيري، بخلوة البيانات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التكامل في هذا المجال المؤثر في صناعة القرار وتطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى ضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها، ما يعزز سرعة وكفاءة توظيفها في التخطيط وصياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تنظيم - للمرة الأولى - تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.

وأضاف أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين والفرق الوطنية في خلوات واجتماعات وجلسات نقاش لأهم الملفات الوطنية الاستراتيجية، وتضم أجندتها اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية و5 مجالس تنفيذية، وحواراً موسعاً بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي» الذي يمثل حواراً إعلامياً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في ملفات حيوية ومهمة للدولة.

وقال إن أجندة الدورة الحالية تضم أكثر من 40 جلسة رئيسة وإحاطة وطنية حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، حيث تضم الأجندة: «حوار قيادي مع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة» حول المبادرات والتجارب الريادية التي تقودها إمارة الفجيرة لبناء وتمكين الإنسان وتطوير مختلف القطاعات والتوجهات المستقبلية للإمارة، وفي جلسة «الحراك الوطني ضد المخدرات» يستعرض الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وما حققته من نتائج، وجلسة بعنوان «المشهد الجيوسياسي والسردية العالمية لدولة الإمارات»، يستعرض فيها المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أهم التحولات الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات، ورؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية.

وأكد أن أجندة الاجتماعات تركز على الملفات التي تمثل صوت المواطن حيث تناقش جلسة بعنوان «ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟»، أهم التطورات في ملف إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا الملف، وتناقش جلسة بعنوان «تحت المجهر.. القطاع الصحي في دولة الإمارات» مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات، كما تسلط إحاطة بعنوان «ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟» الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري، إلى جانب جلسة رئيسة يقدمها عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار، خلدون المبارك، حول الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية والتي تستعرض أبرز الشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها على دولة الإمارات، ويستعرض رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي في جلسة بعنوان «حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات»، جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف تحديات التطورات التقنية والأمن التقني.

وأضاف أن مساحة نبض الوطن تضم حوارات موسعة ونقاشات حول منظومات وسياسات دعم الأسرة الإماراتية من مختلف الجوانب، وستشهد الاجتماعات إطلاق مبادرات وسياسات تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات العالمية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

كما تشمل الأجندة تكريم الفرق الوطنية المتميزة ضمن «فرق الاتحاد»، والفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، وتكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.

نموذج حكومي مميز

تترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج فريد لمشاركة أصحاب القرار في رسم السياسات الهادفة لتعزيز الريادة، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شخصية، من القيادات والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، لتقييم النتائج والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسة، والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق في تنفيذ أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وإحداث نقلات جديدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة.

وتجسد الاجتماعات محطة وطنية سنوية مهمة لتنسيق ومضاعفة العمل وتسريع الإنجاز بأولويات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تمثل خطة عمل وطنية وخارطة طريق للدولة في مسيرتها نحو الـ50 عاماً القادمة.

الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025

■ اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية، وخمسة مجالس تنفيذية، وحوار موسع يجمع القيادات الحكومية وقادة القطاع الخاص.

■ 40 جلسة رئيسة وإحاطة وطنية حول الإنجازات والتطورات في أهم الملفات والأولويات الوطنية.

■ حوار قيادي مع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حول المبادرات والتجارب الريادية التي تقودها إمارة الفجيرة لبناء وتمكين الإنسان.

■ جلسة بعنوان «المشهد الجيوسياسي والسردية العالمية لدولة الإمارات»، يستعرض فيها الدكتور أنور قرقاش رؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية.

■ جلسة الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية، يستعرض فيها خلدون المبارك أبرز الشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها.

■ جلسة بعنوان «حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات»، يستعرض فيها د. محمد الكويتي جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع تحديات التطورات التقنية.

■ «الحراك الوطني ضد المخدرات»، يستعرض فيها الشيخ زايد بن حمد آل نهيان الجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وما حققته من نتائج.

■ جلسة رئيسة حول مستقبل الإسكان في دولة الإمارات، تناقش أهم التطورات والخطط المستقبلية في ملف إسكان المواطنين.

■ تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.

■ جلسة رئيسة حول القطاع الصحي في دولة الإمارات، تبحث مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات.

■ إحاطة وطنية حول آخر مستجدات ملف الازدحام المروري، تسلط الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري.

■ خلوة البيانات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق التكامل وضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها لأهميتها في دعم صناعة القرار.

■ تنظيم «مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي» ليمثل حواراً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية حول الإنجازات والتوجهات في ملفات حيوية ومهمة للدولة.

■ معارض وطنية تفاعلية وتكريم فرق الاتحاد والفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، وجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي.

■ «مساحة نبض الوطن»، تضم حوارات موسعة ونقاشات حول منظومات وسياسات دعم الأسرة الإماراتية من مختلف الجوانب.

■ إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات والسياسات الهادفة لتعزيز ريادة الإمارات العالمية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.