حمدان بن محمد ترافقه لطيفة بنت محمد يشهد انطلاق الفرصة التطوعية الثانية "جلسة فنية مع أصحاب الهمم"

حمدان بن محمد: تمكين أصحاب الهمم نهج راسخ في مسيرة الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تمكين أصحاب الهمم ومنحهم الفرص للتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم يمثل نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات التي وضعت الإنسان في صميم خططها التنموية، وجعلت من التكامل والتلاحم المجتمعي أساساً في بناء مستقبلها.

وقال سموه: "سعداء بما أظهره أصحاب الهمم اليوم من طاقات مبدعة تجسد روح الاتحاد والانتماء، وتعكس القيم الأصيلة التي قام عليها مجتمع الإمارات، القيم التي تؤمن بأن العطاء مسؤولية، والإبداع لغة عالمية توحدنا جميعاً تحت راية الوطن".

وأضاف سموه: "تُجسد مبادرة "7 فرص تطوعية في 7 إمارات" رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي كقيمة إنسانية ومجتمعية تسهم في تمكين الأفراد وإشراكهم في مسيرة التنمية، وتؤكد أن دبي والإمارات ماضيتان في دعم المبادرات التي تُعلي قيم التلاحم والعطاء، وتعزز مشاركة جميع فئات المجتمع في صياغة مستقبل أفضل للجميع".

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترافقه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، انطلاق الفرصة التطوعية الثانية "جلسة فنية مع أصحاب الهمم"، ضمن مبادرة "7 فرص تطوعية في 7 إمارات"، إحدى مبادرات منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية، وذلك في حديقة الممزر بدبي.

وتأتي الجلسة الفنية احتفاءً بيوم العلم الإماراتي، بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من القيادات والمسؤولين بوزارة تمكين المجتمع ومؤسسة الإمارات والجهات المحلية في إمارة دبي، في مشهد يعكس قيم الفخر والانتماء للوطن.

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، بإبداعات أصحاب الهمم والمتطوعين المشاركين في الجلسة الفنية التي كشفت عن قدراتهم الفنية في التعبير عن حبهم للوطن، مؤكدة الدور الحيوي الذي يؤديه الفن كأحد أهم جسور التواصل الإنساني في نقل رسالته للمجتمع بلغة واحدة لا تحتاج إلى ترجمة، مشددة على أهمية تمكين مختلف الفئات ودعمهم في إبراز مواهبهم الفنية، وتعزيز روح الإبداع والعطاء المشترك بكل الأدوات المتاحة، لترسيخ ثقافة ومسيرة الفن كمنظومة متكاملة ومشاركة في تنمية ونهضة البلاد، مشيرة سموها إلى أن إشراك أصحاب الهمم في هذه المبادرة يجسد رؤية القيادة في تمكينهم للتعبير عن قدراتهم الفنية في مختلف ميادين الإبداع.

شارك في الفرصة التطوعية أكثر من 200 من أصحاب الهمم المبدعين في مجالات الفن التشكيلي والرسم، إلى جانب أكثر من 400 متطوع تخصصي، ساهموا معًا في تنفيذ عدد من الأعمال الفنية التي تعبّر عن هوية وموروث الإمارات، أبرزها رسم علم دولة الإمارات على جدار المسرح الخارجي في حديقة الممزر، في مبادرة تجسد روح الإبداع والمشاركة الاجتماعية، وتعزز قيم العطاء والتمكين لمختلف فئات المجتمع.